美國在台協會（AIT）台北辦事處計畫擴建，目前擬將內湖國中金湖校區2.6公頃的學校用地，變更為機關用地租下，引發在地民眾反彈，甚至有居民嗆聲，「美國人有種就先跟我們建交，我們才會為了朋友兩肋插刀。」不僅如此，大批台灣網友在AIT臉書12日的最後發文展開激烈論戰，有外縣市民眾歡迎AIT進駐，但也有人怒轟「滾出台灣」。

AIT在2018年落成的內湖新館占地已高達6.5公頃，彼時就已超越美國駐北京大使館，成為美國於全球第3大駐外機構，僅僅輸給駐伊拉克大使館、跟駐亞美尼亞大使館，此次再度擴建，引發當地里民跟國人譁然，不少立委、學者也出面批評。

由於AIT擴建用地一事持續延燒，台灣大量網友跑到AIT於12日張貼的臉書文發表意見，支持的一方表示，「內湖不歡迎你們，我們高雄歡迎你們進駐高雄啦！」、「台北不歡迎AIT的話，歡迎來南投喔！」、「北七內湖人，不要AIT，歡迎來南部擴建總部，雙總部也不錯，甚至乾脆把總部遷來高雄，台北變成辦事處」、「歡迎AIT遷移到台南或高雄」、「孫處長加油，美國加油，台灣加油」、「高雄不只歡迎AIT，也歡迎美國海軍！」、「曉雅處長，你們快點來台南蓋辦公室，我是台南人，歡迎你們來！」。

反方則是炮火猛烈，稱「拿我們那麽多地，買你那麼多軍購，建交好嗎？」、「台灣要和平，不要美國萊豬干涉台灣的人未來，滾出台灣吧！」、「不建交就滾出台灣，憑什麼佔用我們土地，台灣不是你美國的殖民地」、「台美建交了嗎？憑什麼賤租台灣土地擴建？軟土深掘喔！滾出台灣啦！」、「龜山島讓你們去發展吧！幫助沒多大還擴建」、「在台灣的AIT面積已經是全世界第三大，到底AIT在台灣要蓋多大美國才滿意？別得寸進尺軟土深掘，尊重美國不是要逢迎拍馬！美國如果跟台灣建交，那就另當別論！」

AIT臉書下大批網友展開論戰。（圖取自AIT臉書）

有關AIT擴建，負責講解的學邑工程技術顧問公司副總經理施彥亨12日在座談會指出，該計畫範圍土地面積為2.668公頃， 95%屬於國有土地，市有地大概佔百分之3.8%，其餘則是私有地，未來這塊假如作為機關用地供AIT使用，外交部就會取得這塊土地，國有、市有土地由外交部來辦理撥用，私有地則由外交部辦理協議、徵收程序。

台北市長今（14）日稍早則回應，該地約96％都已經回撥給中央國產署，中央財政部也在2019年時發文給台北市政府，表示「廢止撥用」給市府作為校園用地，呼籲中央「事緩則圓」，才能達成雙贏。