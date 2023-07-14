異想新樂園結合軍、警、消利用暑期推出系列「職人體驗」活動，分別於8月6日、12日及19日在台中大里區異想新樂園登場，現場透過職業實訓、實況觀摩及宣導教學，除讓、大小朋友體驗軍人、警察、消防員的辛苦，也讓小朋友穿上Q版制服，化身維護正義、保護人民的小英雄。
異想新樂園與台中市政府消防局第三救災救護大隊於8月6日；台中市政府警察局霧峰分局於8月12日；陸軍第十軍團機步234旅於8月19日舉辦「一日職人體驗」活動，現場除了有三輪式消防救災機車、警用重機、射擊模擬等裝備展示外，也規畫小制服體驗、預防宣導、模擬實作等互動關卡。
異想新樂園表示，軍人、警察、消防員都是保衛國家、保護人民生命安全的重要角色，過去曾和霧峰警分局舉辦小小警察營孩子都玩得很開心，不過營隊有30人限制，這次裡用暑假期間擴大舉辦軍、警、消的「一日職人體驗」活動，皆是上午9點至下午5點期間免費參加且無人數限制。
異想新樂園表示，透過職人體驗除讓民眾體會各職業的辛苦，更希望透過體驗和宣導教學，讓孩子從小就能有機會接觸、認識各職業，同時也讓孩子學習保護自身安全、正確的防禦觀念，以寓教於樂的方式加強預防的觀念，增加小朋友的職業認知及自我防衛意識。
另，大里藝術廣場將從8月3日起推出「都市叢林CHILL一下」，現場以多組療癒氛圍的帳篷進行營造，搭配大片草皮、植栽，讓來到廣場的民眾，可以舒適的席地而坐、野餐、拍照，如同置身在大自然中，享受悠閒的渡假風情，歡迎民眾出遊前往拍照打卡。
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