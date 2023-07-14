異想新樂園過去曾和台中市政府警察局霧峰分局合作舉辦小小警察體驗營，這次擴大系列軍、警、消職人體驗於8月登場。（中陽集團提供／潘虹恩台中傳真）

異想新樂園結合軍、警、消利用暑期推出系列「職人體驗」活動，分別於8月6日、12日及19日在台中大里區異想新樂園登場，現場透過職業實訓、實況觀摩及宣導教學，除讓、大小朋友體驗軍人、警察、消防員的辛苦，也讓小朋友穿上Q版制服，化身維護正義、保護人民的小英雄。

異想新樂園與台中市政府消防局第三救災救護大隊於8月6日；台中市政府警察局霧峰分局於8月12日；陸軍第十軍團機步234旅於8月19日舉辦「一日職人體驗」活動，現場除了有三輪式消防救災機車、警用重機、射擊模擬等裝備展示外，也規畫小制服體驗、預防宣導、模擬實作等互動關卡。

異想新樂園表示，軍人、警察、消防員都是保衛國家、保護人民生命安全的重要角色，過去曾和霧峰警分局舉辦小小警察營孩子都玩得很開心，不過營隊有30人限制，這次裡用暑假期間擴大舉辦軍、警、消的「一日職人體驗」活動，皆是上午9點至下午5點期間免費參加且無人數限制。

異想新樂園表示，透過職人體驗除讓民眾體會各職業的辛苦，更希望透過體驗和宣導教學，讓孩子從小就能有機會接觸、認識各職業，同時也讓孩子學習保護自身安全、正確的防禦觀念，以寓教於樂的方式加強預防的觀念，增加小朋友的職業認知及自我防衛意識。

另，大里藝術廣場將從8月3日起推出「都市叢林CHILL一下」，現場以多組療癒氛圍的帳篷進行營造，搭配大片草皮、植栽，讓來到廣場的民眾，可以舒適的席地而坐、野餐、拍照，如同置身在大自然中，享受悠閒的渡假風情，歡迎民眾出遊前往拍照打卡。