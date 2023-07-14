儘管電子產業市況不佳，且無AI伺服器題材相挺，市場看好電競、車用等產品可望推升散熱需求，加上奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)等股價漲多，獲利了結賣壓不輕，資金轉向中低價漲幅較少的散熱股，成為盤面新亮點。

就業績來看，力致、協禧及泰碩今年上半年均較去年同期衰退，其中力致今年第1季稅後盈餘為3147萬元，年減76.74%，單季每股盈餘為0.4元，累計前6月合併營收為37.4億元，年減2.44%；協禧今年第1季稅後盈餘為1641萬元，年減60.21%，每股盈餘為0.15元，累計前6月合併營收為12.11億元，年減5.79%；泰碩今年第1季稅後盈餘為2646萬元，年減57.48%，累計前6月合併營收為16.84億元，年減30.61%。

相較於力致、協禧及泰碩上半年業績較去年同期衰退，曜越今年第1季稅後盈餘為3596萬元，遠優於去年同期虧損2424萬元，單季每股盈餘為0.5元，累計前6月合併營收為22.26億元，年增53.36%，表現相當亮眼。