21世紀經濟報導指出，數據顯示，截至7月12日今年地方債發行規模達到4.5兆，其中用於項目建設的專項債發行規模約2.2兆，完成全年額度的57％。而截至7月12日，有22個地方第三季計劃發行地方債1.85兆，且廣東、河南等14個地方尚未公布發行計劃，第三季地方債發行規模將遠超1.85兆，迎來發行高峰。

報導指出，近期地方政府正在上報建制縣隱性債務風險化解試點方案，其核心措施是允許地方發行特殊再融資債券額度置換隱性債務。此外，中小銀行專項債額度也尚未完成發行，下半年兩類債券很可能將繼續發行。