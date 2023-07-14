為提昇老舊大樓友善無障礙環境，高雄市工務局祭出「原有住宅無障礙設施改善補助」，最高可補助216萬元。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄有許多30年以上老舊公寓，因當初電梯、無障礙設施不完善，僅樓梯上下樓導致造成高齡長者等族群不便及安全疑慮。對此，高雄市工務局祭出「原有住宅無障礙設施改善補助」，提供5層樓以下的老舊公寓補助經費45％增建電梯或者改善無障礙設施，最高可補助216萬元，還能免費派員到場評估。工務局指出，原6月30日截止申請，因鑒於大樓整理資料花費時間，故延長至9月30日，呼籲民眾多把握時間。

工務局表示，為提昇老舊大樓友善無障礙環境，啟動原有住宅無障礙設施改善補助，針對5層樓以下的老舊公寓、住宅法施行前（2012年12月30日前）已領有建築物使用證明文件或實施建築管理前已建造完成集合住宅補助增建電梯、改善無障礙設施，解決高齡長者、輪椅族等族群上下樓梯不便及安全問題。

工務局指出，依補助規定，可補助總經費45％。若增設電梯以及改善無障礙設施，最高能補助216萬元；若已設置電梯的公寓大廈，改善無障礙設施最高能補助36萬元。

工務局表示，申請補助前，會託專業團隊到場進行調查作業及免費諮詢服務，解決民眾對於該項補助的疑惑，加速申請流程。鑒於原受理截止時間6月30日，還有許多欲申請補助大樓表示資料來不及準備，工務局決定延長期限至9月30日，呼籲民眾盡快把握時間準備資料並完成申請；詳情可致電3368333轉3995洽詢建築管理處，或至建築管理處網頁（https://build.kcg.gov.tw/）下載申請計畫書。