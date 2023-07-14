巡邏員警成功安撫站在堤岸上的老翁。（警方提供／許逸民澎湖傳真）

一名到澎湖散心的老翁，日前深夜赤裸上身佇足在馬公商港堤岸上，被民眾發現報警。經警方趕往瞭解，才知道老翁在台灣與友人發生口語爭執導致心情不佳，才來澎湖散心，但身上卻沒帶足夠現金回台，所以才在碼頭堤岸上躊躇是否跳下海游泳回台？

就在不知如何是好當下，執行巡邏勤務的馬公分局啟明派出所警員蔡宜娣、石仲豪兩人獲報趕到，經安撫瞭解情況後，也成功勸導老翁從堤岸上下來，蔡宜娣更是自掏腰包，幫助老翁能購買船票，順利返家。

馬公分局指出，蔡宜娣、石仲豪是12日凌晨值班時，接獲民眾報稱有一名老翁，於馬公商港第5號碼頭台華輪停泊處佇立，神情有異，為避免發生危險，請求警方協助，而趕赴現場。

到場時，發現這名老翁赤裸上身站於堤岸上，隨身物品皆放置於堤岸上，於是趕緊上前安撫情緒及了解情況，同時耐心及柔情勸說下，老翁才由堤岸上由警方攙扶著走下來，並先攙扶老翁到派出所內休息。

老翁向警方表示，因在台灣與友人發生口語爭執導致心情不佳，才來澎湖散心，但身上卻沒有帶足夠現金返台，才在岸邊躊躇是不是要「游泳」渡海返回台灣。

馬公分局長黃政龍表示，對於員警為民服務行為深表肯定，也呼籲民眾如發現身邊親友有情緒低落、憂鬱或行為有異時，應多加施予關心、陪伴，多一分關心，則能少一分遺憾。