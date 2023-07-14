這個全球第三大經濟體近來成為全球股市焦點，由於公司治理持續改善以及許多公司的股東回報提高，包括「股神」巴菲特等全球投資巨頭今年蜂擁搶進日本股市，帶動日經225指數今年來上漲約 22%，成為表現最好的股票指數之一。

日本企業治理的轉變吸引了主動派投資人（或稱維權派投資人），根據IR Japan的數據，過去5年來，日本的主動式基金數量暴增兩倍，達到69個。

UBP資深分析師Cedric Le Berre表示，由於投資人對日股越來越感興趣，公司的目標是進一步擴大日本團隊，「考量到有關於中國和台灣的緊張局勢與風險，一些國際投資人已經減少對中國的曝險，並將這些現金重新部署在日本」。

位於東京的避險基金產業組織Hedge Funds Club負責人Stefan Nilsson表示，優秀的操盤手、量化分析師（quants）、營銷與業務開發人員供不應求，尤其是那些文化適應能力較高的人才。日本人仍大多期望終生職，而加入一家避險基金明天就可能因為賠錢或沒有籌集到資金而丟掉工作，這對日本人而言是一個非常陌生的世界。

高盛駐東京的優質服務部門主管Masa Yanagisawa表示，為了這個日益受到重視的投資市場，全球許多避險基金正在東京開設辦事處並招攬人才，專攻股票多空策略和宏觀策略的投資組合經理與分析師最缺。

據知情人士透露，截至4月管理約283億美元資產的美國避險基金Point72預期到今年底其東京事業部門的員工人數將從年初的略逾40人增員到50人。

另有消息指出，其規模更大的競爭對手Citadel準備最快今年就在東京重新開設辦事處。

考量到日股估值相對便宜，外國投資人料將提高更多日股部位，根據Refinitiv數據，日經指數是其帳面價值的1.9倍，遠低於標普500指數的4倍和那斯達克指數的接近5.7倍。