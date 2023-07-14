群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，半導體庫存去化已告一段落，儘管終端需求復甦仍需時間，不過今年來在ChatGPT掀起AI熱潮之下，生成式AI需求大幅提升，也將推升AI伺服器相關需求增長，並進一步帶動相關晶片、散熱、封裝、組裝等需求顯著增加，相關供應鏈成長可期，亦有利於半導體產業復甦，台灣半導體相關族群如：先進製程、晶片設計、高效能封裝等將可直接受惠，且台灣半導體股的獲利能力又長期在電子產業中居冠，亦向來是內外資布局台股之首選板塊。

謝明志進一步指出，值得一提的是，台灣半導體股除了獲利能力與商機前景俱佳，更有不少股利配發穩定、配息大方願意與投資人共享成果的公司，投資人可藉此兼顧全球主流科技趨勢與股息收益之投資需求，或是透過追蹤臺灣半導體收益指數的00927群益半導體收益ETF來參與，藉由指數精準篩選出在獲利能力、股利發放能力、代表性俱佳的半導體企業來進行投資，一次掌握股息、資本利得雙收契機。