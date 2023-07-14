64歲歌手陳昇最近捲入性騷擾疑雲，被女設計師指控問她：「要不要跟我做愛？」，接著又稱是開玩笑，截稿前陳昇沒正式對外回應，本月28日在河岸留言西門紅樓展演館的開唱計畫依舊，有網友腦筋一轉，想到先前有網友稱要去范瑋琪演唱會舉「MeToo」燈牌，如今范瑋琪演唱會取消，網友笑稱不要浪費燈牌，號召大家改到陳昇演唱會舉燈牌。

陳昇近日被呂姓女設計師控訴多年前曾對她性騷擾經驗，回憶2019年和陳昇合作時先被邀請喝酒，但呂女拒絕，第二次見面時，陳昇無預警對她毛手毛腳，還問她私人問題，甚至還連問3次：「你要不要跟我做愛？……我開玩笑的」，讓呂女嚇到回家狂哭。

網友提議可以去陳昇演唱會舉「MeToo」燈牌。（圖／翻攝自陳昇臉書）

兩周前呂女分享收到陳昇的道歉提議，歌手要求親自拜訪她或用文字向她討論道歉事宜，呂女無奈說，一開始是答應公開道歉才答應聯繫，但後來變成一再配合歌手的心情、時間、聯絡方式，認為她本身的意願反而變得沒有被尊重，並曬出陳昇的道歉信。

對此，陳昇的聯絡窗口回應，要先去了解一下，對性騷擾事件暫時未做出正式回應，而陳昇的臉書最後一則貼文停留在宣傳本月於河岸留言西門紅樓展演館的演唱會，引來其他網友回：「性騷擾別人不真誠的道歉，然後現在還裝沒事，真的無法再繼續聽你的音樂」、「那些原本要去范范演唱會的朋友們，你們的me too燈牌沒有白做喔！這邊就靠你們撐場了」、「請對曾經性騷擾過的設計師好好有誠意的道歉，然後也請不要把設計師的專業跟人格放在地上踩」、「請問一下要好好處理#metoo性騷擾事件了嗎？不要這麼隨便，就像這場演出的視覺一樣好嗎？！」。

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