新竹縣消防局火調人員花了半年時間，克服全英文的困難，取得國際縱火調查人員協會（IAAI）「消防員火災調查」綜合進階課程結訓證書。（邱立雅攝）

新竹縣消防局火調人員率全台消防局之先，取得國際縱火調查人員協會（IAAI）「消防員火災調查」綜合進階課程結訓證書，12名火調人員花了半年時間，以讀書會的方式將全英文的8大項目課程融會貫通，結合台灣火調經驗，最後全數通過測驗取得認證，對提升調查工作品質助益良多。

火調人員過去均已受過消防署240小時的火調訓練，本職學能紮實，但卻較少有國際交流經驗，近年來消防署與美國消防機關諸多合作，也編列預算派員出國進修，新竹縣消防局火調科發現剛上線不久的火調開放課程，隨即組織讀書會讓全體火調人員共同上課。

火調科長郭毓倫指出，IAAI推出的消防員火災調查8項核心課程，透過分享討論過程，思辯美、台火調工作差異，了解美國火災調查人員專業資格標準（NFPA 1033）相關內容。郭毓倫強調竹縣火調人員將以更宏觀的視野、更嚴謹的態度辦理火災調查工作，使調查結果兼具客觀性與公信力。

由於課程均以美國角度出發，學習難點除了全英文之外，許多台美文化差異也須克服。不過郭毓倫也發現，有別於台灣火調的行政調查以發現起火原因、預防對策研擬，美國的火調偏重於犯罪調查，有助於火調人員未來做調查鑑定書格式更符合司法人員需求。