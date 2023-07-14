工業電腦廠磐儀（3594）董座李明14日正式接下台灣物聯網協會（TIOTA）第四屆會長一職，前會長梁賓先擔任榮譽理事長。據悉，此為首次由硬體業者擔任TIOTA會長，可望強化「軟硬整合」，進一步推動物聯網應用落地。

李明指出，台灣物聯網協會目前共有320個會員，將抱持全球化使命與責任，以雁行千里、雁行結盟模式持續發展「萬物聯網」，看好物聯網未來10年有很好發展機會，結合企業資源，將優秀技術、產品及新商業模式複製到海外市場，將是產業發展重要關鍵。

對於台灣物聯網協會未來推展策略，李明提三大規劃，第一、將組建TIOTA核心會員，進行策略結盟；第二、尋找共同需求，開創新市場，找出整合型商業模式，第三、透過與更多系統整合商（SI）合作，促成軟體訂閱式服務。

李明強調，透過樺漢生產製造能量、聯發科無線通訊技術，以及緯創在軟體、DMS發展、技嘉伺服器布局、威剛記憶體衍伸等優勢，以及TIOTA會員通路軟體市占約達6成，軟硬整合下，能夠進一步共享資源，加速物聯網落地應用。

第四屆TIOTA秘書長由華研智能總經理鍾金?擔任秘書長，樺漢董事長朱復銓擔任首席顧問，樺漢總經理蔡能吉、威剛董事長陳立白、技嘉執行長李宜泰、控創亞太區總裁陳孟鴻四位擔任副理事長。

朱復銓指出，樺漢在2014年上市時，一直抱持著要把資源與中小企業共享理念，陸續併入瑞祺電、沅聖、康創等公司，對外投資金額達220億元，有98％讓中小企業成長，例如德國公司康創股價從2.5歐元成長到19歐元。未來樺漢將發揮在全球60個國家超過5,000個行銷點，逾20萬客戶市場優勢，協助、支持中小企業把產品跟技術推向全世界，達到「心連台灣、物聯世界」目標。

另外，李明期許台灣物聯網協會能夠達到「提升台灣競爭力」、「廣泛建立新創基地」、「培育企業」、「回饋社會公益及貢獻就業率」、「協助會員公司人才」、「市場與金融需求」，以及「與政府單位數發署、工業局、資策會、外貿協會與科技園區合作」等五大目標。