安南區民登記進場看U12指定場次，區公所加碼送限量小熊毛巾。（安南區公所提供／程炳璋台南傳真）

2023年第7屆U12世界盃少棒賽28日到8月6日在安南區亞太棒球訓練中心的主、副球場展開，台南市安南區公所與台灣歷史博物館合作，推出睦鄰計畫，安南區民只要進場參觀指定場次，即可免費參觀1次台灣歷史博物館，並獲贈可愛的小熊毛巾，邀請區民一起看球。

這次U12分組賽共有30場，世界各國選手最強精銳盡出，中華隊出賽場次採售票進場，其他場次免費自由入場，台南市除鼓勵民眾為中華隊加油，更鼓勵大家一起尋找未來的世界職棒明星。

「今天小球員，可能是未來美國職棒大聯盟球星」台南市政府表示，曾參加2017第4屆U12的美國隊選手Colt Emerson及Raffaele Velazquez，前幾天在美國MLB第1輪選秀當中，分別被西雅圖水手隊及克里夫蘭守護者隊選中，登上世界職棒最高殿堂。

台南市政府重視U12賽事，盼民眾不只為中華隊進場，也為各國小球員加油，測試自己是否慧眼獨具，預測到未來有發展潛力的職棒球星。

台南市安南區公所和台史博館共同策畫睦鄰計畫，只要在20日前事先向所在地里長登記進場，看非中華隊出賽場次，拿到專屬識別卡，就能在U12賽事期間免費入場參觀台史博1次，安南區公所加碼贈送小熊毛巾，限量送完為止。