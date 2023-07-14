被害少年在警方圍捕過程中摔得頭破血流。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

以貌取人？彰化縣警局本月展開加強查緝非法移工專案，不料卻發生抓錯人事件。7月3日清晨7點多，埔鹽鄉番金路一名17歲少年騎腳踏車經過，突然一台深色轎車靠近，下來3名男子就上前要抓他，把他嚇了一大跳，以為被綁架，逃脫過程中撞上耕耘機，摔得頭破血流，後來才發現竟是警方抓錯人。

這起警方抓錯人的烏龍事件中的被害17歲單親少年的母親是越南外配，當天少年在掙脫警方圍捕時，摔得頭破血流，身心飽受驚嚇，雖事後溪湖警分局確認抓錯人後，已派員登門向少年母子道歉，但因整起事件實在太離譜，因此事發過程也在今天傳開。

經查，該名17歲的單親少年住在埔鹽好修村，上周一（7／3）清晨7點多，他到天盛村親戚家幫忙農務，騎腳踏車途中被3名便衣員警誤認是逃逸非法移工，遭3人以勒頸、拉腳、擒抱等暴力手段逮捕，過程中少年不斷拉扯掙脫，還撞上耕耘機而頭破血流。

警方隨後盤查身分時，赫然發現搞了個大烏龍，把無辜少年當成非法移工，才趕緊把少年送醫，當時少年臉部有撕裂傷，縫了10餘針。

溪湖警分局得悉員警未表明身分就動手抓人，結果抓錯人，還造成少年破相受傷，已派員到少年家中慰問和致歉，並承諾會依規定懲處。

縣議員張春洋指出，警方要抓人時並未出示身分，開車一路追著騎腳踏車的少年，把少年嚇得加速騎車逃跑，3警逮人時，聽到少年急得連聲大喊「你們是誰？抓我做什麼？」才驚覺少年口音根本不像外勞，最後有一名警員拿出警察證件，隨後清查少年身分後，才發現抓錯人。

被害少年經送醫，除臉部傷勢外，左大腿也有受傷，其中臉部因有縫合，後續需視拆線後的傷口狀況，再決定如何修復。張春洋說，警方已承諾賠償和負責，但雙方尚未和解，他將持續追蹤本案。

彰化縣警局因轄內發生移工同鄉間因酒後口角而鬥毆外，以及查獲多起移工持有、買賣或自海外購買毒品之案件，甚至在臨檢中首次查獲槍枝，為預防非法移工影響社會治安，自7月1日起執行「加強查緝非法移工專案」，重點置於鬥毆、毒品及槍彈刀械等案件，加強查緝掃蕩以肅清潛藏危安因素。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！