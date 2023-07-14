新竹縣竹北市6月發生瓦斯外洩氣爆案，造成新竹市民也人心惶惶，市府於6月28日召集轄內新竹瓦斯、台灣中油2家天然氣事業單位開會，討論強化輸儲設備巡檢與後續的預防機制，竹瓦也向市府說明，後續汰換老舊管線，主動提升管線巡檢維護的頻率，並強化推廣微電腦瓦斯表。

市府產發處指出，新竹瓦斯公司目前在新竹市供氣用戶約9萬4000戶，且設有107處整壓站，目前都經過巡檢後確認正常，此外，竹瓦公司今年也提出今年管線汰換計畫，預計汰換3095公尺，新竹市的部分總經費為2千萬元。

新竹市副市長蔡麗清說，市府先前要求瓦斯公司，1周內完成各相關加壓站設備巡檢，目前竹瓦公司與台灣中油公司所屬整壓站皆已全數巡檢完畢，站體狀況皆良好完備，無漏氣情形發生，也請瓦斯公司務必持續並提高進行整壓站巡檢頻率與設備檢修並加強保養維護，強化與落實安全機制。

會中市府也要求竹瓦公司，應全面規劃安排竹市管線汰舊換新及設備老舊換新，詳細盤整並規劃管線汰舊換新的進度與時程，如未來1年與3年的整體管線汰換計畫，依序推進管線汰換的期程，以此搭配市府的道路挖掘次序來考量，讓整體汰舊換新程序更有效率。

新竹瓦斯公司總經理邱世昌也允諾配合市府的要求，並表示公司重視新竹市瓦斯設施設備的安全，後續將積極處理老舊管線汰換計劃，並將主動提升管線巡檢維護的頻率，並且強化微電腦瓦斯表推廣作業。

產發處補充，除要求兩家天然氣事業單位開會討論強化輸儲設備巡檢與後續的預防機制，市府也透過每年固定委外第三方專業團隊，定期進行轄內瓦斯儲槽、加壓站等瓦斯供氣設備查核，保障市民居家安全。