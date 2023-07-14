台中市潭子區中山路與環中路口11日下午4點多發生交通事故，其中1部車輛受損、車輪卡死，偏偏下班車潮湧現且下起大雨，決定以人力推車，多位民眾見2位員警推行不易，熱心協助，成功推動車輛跨越6車道道旁停放，令車主大讚果然台灣最美的風景是人。

台中市政府警察局大雅分局頭家派出所警員許閔祺、吳亞哲11日下午4時許執行巡邏勤務時，接獲通報表示潭子區中山路與環中路口發生交通事故，需警方協助；警方到場排除後，卻發現其中1部事故車輛受損無法發動。

2位員警眼看下班車潮已經湧現且下起大雨，事故位置又處於快速道路匝道口的交通要道，為了避免車流大量回堵影響用其他用路人，決定以人力方式推車，跨越6個車道移置車輛，但車輪實在卡得太緊而推行不易。正為人手不足發愁之際，多輛熱心的駕駛連忙將車子停在路旁下車協助。

經警方與熱心民眾共同努力下，成功將故障車輛推至目標處停放。警方除感謝大家見義勇為外，也特別提醒幫忙的民眾，該路段為科技執法路口，如因停車幫忙遭到違規舉發，一定全力協助大家撤銷，「不會讓大家好心被雷親」；故障車主除了感謝眾人幫忙，也讚嘆台灣民眾就是熱心，果然最美的風景就是「人」。

大雅警分局頭家派出所所長劉凱萍表示，交通安全維護為警方工作重點，同仁當日當機立斷的處置，配合熱心民眾見義勇為，及時的疏處拋錨車輛，避免造成回堵及再次引發交通事故，保障民眾安全，值得學習；並呼籲用路人行車時務必保持行車距離，避免發生交通事故。