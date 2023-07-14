當一天的陽光開始減少，有些人可能變得煩躁、易怒、固執，甚至出現幻覺，醫師表示，這種情況的中文名為日落症候群或夕陽症候群，失智者常見此行為。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在其臉書粉專表示，當一天的陽光開始往下降，有些病人可能變得更煩躁、困惑或者不安，甚至出現幻覺或妄想，這種情況的英文名為Sundowning，中文翻譯為日落症候群、夕陽症候群、黃昏症候群，症狀主要包括5種：

1. 不安、困惑：尤其是在太陽下山後，他們會更不安、焦慮。因不知此刻是白天抑或夜晚，而感到困惑。

2. 情緒變化：突然且莫名的情緒化，例如煩燥、易怒或哭泣。

3. 失去定向感：忘記自己身處、自己是誰、也因失去對時間的感覺，不知道現在是白天還是晚上。

4. 睡眠問題：夜晚難以入睡或保持睡眠狀態。

5. 行為問題：患者可能表現出類似幼兒的行為，例如固執、不合作或失控，甚至變得暴力。

根據不同的研究，日落症候群的發生率在失智症患者中約為20%至50%，部分研究更發現，在某些長期機構，66%失智症患者有日落症候群。

日落症候群的原因至今尚不明確，但有些理論認為它可能與生物鐘（人體內部時間調節系統）的變化有關，或是由於疲勞、光照變化、過度刺激所導致。

至於因應之道，黃軒表示，可藉由穩定的日常節奏、充足的休息、傍晚時提供足夠的光線、減少過度刺激等方式，減緩此問題。上述方法未必適用於患者時，仍應諮詢醫療人員的意見，以防惡化。