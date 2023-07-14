讀賣新聞指出，日產已經在周四敲定了全面改造與雷諾合作關係的合約條款，並就電動車部門Ampere的投資金額，與雷諾達成協議。
然而日產發言人反駁指出，有關該合約(包括投資金額)的談判，尚未達成最終協定。發言人說：「兩家公司正在進行討論，但尚未達成協定」。
讀賣引用知情人士的消息指出，兩家公司預計，Ampere的企業價值約在80億至100億歐元之間，而日產的投資比例可能不到該水準的10%。
此也將低於日產在二月設定的15%投資上限目標。
該報導稱，日產的一位董事將加入新公司。此外，有關對日產智慧財產權的處理將設置一些限制。
經過數月的緊張談判後，日產和雷諾在今年1月同意，對雙方長達20年的聯盟進行徹底改革，雷諾對日產所持有股份，將從約43%降至15%，使雙方處於同等水準。
雙方的聯盟關係始於1999年，後來有加進新成員三菱汽車。
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