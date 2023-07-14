民眾黨性平三法修法重點。（民眾黨團提供／楊亞璇台北傳真）

立法院臨時會將審議修訂《性別工作平等法》、《性別平等教育法》及《性騷擾防治法》，民眾黨立法院黨團今（14）日召開記者會，黨團主張權勢性騷者懲罰性賠償金最重拉高到5倍，最高負責人或僱用人為權勢性騷者拉高到5至10倍，並主張申訴期限延長，權勢性騷擾申訴期為知悉事件起3年，自事件發生起7年，權勢性騷擾以外的樣態，為知悉事件起2年，自事件發生起5年。

民眾黨立法院黨團副總召賴香伶指出，本黨針對性平三法也分別提出自己的版本，《性別工作平等法》草案簡化申訴流程，力求打造友善且安全的工作環境；《性騷擾防治法》草案除了提高行政罰鍰至最高新台幣60萬元，更加碼於地方政府應提供受害者必要協助。《性別平等教育法》草案則完善通報機制，事件發生後24小時內未通報將予以裁罰。

賴香伶表示，為填補法規漏洞，民眾黨主張提高性騷罰則、延長追訴及申訴期限，要求各機構將「性騷擾防治政策」充分告知員工，並明定為勞動檢查項目，以利督促執行。再者，更要保護吹哨者，同時提升性別平等機制的透明度，提供性騷擾受害者更多元、公正的申訴及維權途徑。

賴香伶說，黨團主張地方政府要設置性騷擾防治中心，提供被害人諮詢協談、心理輔導、法律協助等服務；政院版修法規定組織10人以上要有性騷擾申訴管道，30人以上應訂定性騷擾防治措施，但台灣9成都是30人以下企業，因此將人數門檻移除，不論組織人數多少都要設立申訴管道、訂定性騷擾防治措施。

賴香伶指出，黨團主張申訴期限延長，權勢性騷擾申訴期為知悉事件起3年，自事件發生起7年，權勢性騷擾以外的樣態，為知悉事件起2年，自事件發生起5年。

賴香伶說明，黨團主張權勢性騷者懲罰性賠償金，從政院版的1到3倍，最重拉高到5倍，最高負責人或僱用人為權勢性騷者，政院版規定懲罰性賠償金3到5倍，民眾黨希望拉高到5至10倍。另外，非工作時間遭受職場性騷擾部分，政院版僅規範持續性性騷擾，民眾黨主張一次性騷擾即納管。

黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，民眾黨黨部牆面貼有「禁止性騷擾圖樣」與「防治申訴辦法」，並附上申訴專線信箱，強化警示效果，且只要任何人「知悉」性騷情事均可申訴，就算是離職員工提出申訴，也一定會受理，並進行後續關懷與調查。

楊寶楨指出，民眾黨團對性騷擾絕對「零容忍」，遇到案件馬上啟動性平程序，各立委辦公室皆已明確公告性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，鼓勵同仁瞭解、遵守，並能勇敢提出申訴。民眾黨團承諾，對每一個申訴進行嚴肅對待，且進行保密處理，並對違規行為者予以適當的懲處。

民眾黨團認為，性騷防治是全體社會的共同責任，各黨派應應攜手合作，盡早讓「性平三法」修法通過，共同打擊並嚇阻性騷擾，實現性別平等的目標，讓每一個人都能享有公正平等且互相尊重的環境，充分發揮才能，免於性騷擾威脅。

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