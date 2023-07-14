一名網友分享，外公過世以後，舅舅和媽媽分遺產，但因為長輩們重男輕女，所以舅舅分到了1000萬的房子和500萬的現金，媽媽則只有100萬現金，讓媽媽很不滿，氣到不願意回家看外婆，最後甚至與娘家徹底斷聯，最後外婆抑鬱而終，讓他很好奇那些重男輕女的老人，真的都可以接受女兒再也不認自己嗎？引起討論。

一名網友日前在PTT上分享，前幾年外公過世，處理遺產分配的問題時，因為家中長輩重男輕女的緣故，因此舅舅獨自分到了一棟價值1000萬的透天房子，還有500萬的現金，而媽媽則是在討價還價之後，勉強分到了100萬。

原PO表示，媽媽起初答應就分100萬，簽完字以後又反悔，一直覺得心理不平衡，後來更是氣到不願意回去看外婆，最後和娘家完全斷聯，而外婆的身體本來就不好，看到女兒不認自己以後很難過，最後就這樣抑鬱而終。

原PO好奇詢問，那些早就說好遺產不分給女兒的老人們，真的都可以接受女兒從此再也不認自己，也不給孝親費嗎？

貼文引起網友討論，「重男輕女的家庭要照護時會叫女兒幫忙，甚至完全丟給女兒，你媽媽要懂得自保」、「外公從患病到過世都我媽照顧，疫情期間『一次都沒看過』的舅舅們說是回來搶家產的，給你參考。」另有網友則說，媽媽都拿到100萬還臭臉，實在有點站不住腳，雖說和舅舅分到的比例有落差，但畢竟錢是長輩的，要給誰是他們的選擇。