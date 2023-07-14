行政院昨拍板通過「性別工作平等法」、「性騷擾防治法」及「性別平等教育法」的「性平三法」修法，並將送立法院審議，對於權勢性騷者，最重可關3年罰100萬。對此，副總統賴清德今日表示，性別友善安全的社會，是民進黨的決心，更是身為執政黨責無旁貸的責任。

針對「性平三法」修法，刑事部分，利用權勢性騷者加重其刑1／2，最重達3年；民事賠償最高可達法院判定求償金額的5倍；行政罰則增訂雇主為性騷行為人時，最高可罰100萬。

賴清德今透過臉書發文表示，「建立性別友善安全的社會，是民進黨的決心，更是身為執政黨責無旁貸的責任。」

賴清德指出，對於性平事件，他始終抱持著零容忍的態度，誠實面對錯誤、務實解決問題。他說，無論在任何時間、任何環境、任何情況，每個人有絕對的身體自主權，不該受到任何人的侵害。

賴清德表示，在黨內，他們針對個案立即處置、公佈調查報告、辦理性平教育課程，也同時修正性騷擾防治、申訴及懲戒處理辦法，加強性別平權的觀念。此外，「性平三法」修法以「更有效」、「更友善」、「更可信賴」的三大重點，完善現行制度，讓所有人在需要的時候，能得到安全、友善的即時保護。

「回應人民的期待，是身為執政黨應該承擔的責任，當人民對我們的標準越高，我們就要更嚴格要求自己。」賴清德說，希望他們的決心，能讓社會更加關注性平議題，也讓所有受過傷的人們，在大家的溫暖包容中，學習關愛自己、長出新的勇氣，成為鼓舞他人生命的力量。

賴清德強調，「邁向性別平等的路上，我們會繼續努力，絕不辜負追求進步價值的初衷。」他重申，這是民主進步黨的決心，更是身為執政黨責無旁貸的責任。

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