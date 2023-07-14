跨界合作已是「食尚」，摩斯漢堡攜手知名零食可樂果聯手打造「MOS米穀酥」，將MOS超人氣商品「辣味摩斯吉士漢堡」和膾炙人口的「玉米濃湯」大變身，與台灣在地優質米結合，搭配獨家調味，製成口感酥脆的米穀酥，標榜涮嘴滋味、一口接一口，越吃越上癮。「MOS米穀酥」單售原價55元、優惠價45元，兩入79元，只在摩斯漢堡獨家販售，限量供應。

摩斯漢堡祭出「夏日感謝季」活動，強打各項休閒零食優惠，即日起至8月31日止，凡來店消費3款指定零食套組或期間限定三人餐，即享超值優惠價，邀闔家開心出遊。3款指定零食套組含「MOS米穀酥12入」組，享優惠價450元、「MOS米穀酥綜合零食」組，享優惠價500元、「摩斯曲奇餅（抹茶／巧克力）任選2盒」，享優惠價700元、「摩斯嚴選花生腰果9入」組，享優惠價700元。期間限定三人餐，享優惠價479元，含南洋咖哩雞腿珍珠堡、超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、摩斯雞塊乙份、V型薯兩份、及大杯冰紅茶3杯，以休閒零食的好滋味和大眾一起FUN暑假。

除誘人零食，炎炎夏日摩斯漢堡同步推出一系列清爽無負擔的植物肉漢堡新品，含「低碳植米元氣摩力珍珠堡」、「超級大麥元氣摩力珍珠堡」、「摘鮮綠元氣摩力堡」三款，讓消費者選擇更多元化。「超級大麥元氣摩力珍珠堡」售價115元，MOS將植物肉結合最好吃的米漢堡，以超級大麥米飯為底，增添飽足感，並採用日本獨創技術栽種之大豆製成100％植物肉漢堡排，口感彈牙風味鮮美，再夾入元氣蛋，佐上摩斯獨家蔬菜醬，嘗得到蔬果原汁原味的清甜，獨特風味讓味蕾的感官體驗加分。愛地球的民眾也可以選擇，以省水、減少碳排SPRI益生菌水稻農法種植的永續低碳植米，品味「低碳植米元氣摩力珍珠堡」，單售110元。偏好高纖蔬食主義者，則推薦選用安心智慧農場生產優質奶油萵苣的「摘鮮綠元氣摩力堡」，售價120元，一次滿足所有不同喜好的顧客。

一年一度的大學分科測驗即將來臨，摩斯漢堡應援考生，即日起至7月16日止，祭出「元氣牛肉蛋堡及冰紅茶」組優惠價79元、「V型薯及西西里冰檸咖啡」組優惠價99元，預祝學子們金榜題名。

順應節氣大暑的到來，MOS於7月20日至7月23日限時推出「來摩斯消薯」，凡購買黃金地瓜薯即贈大杯冰紅茶乙杯。活動期間內，MOS Order App「安心取溫馨送」則加碼推出「黃金地瓜薯及冰紅茶2組」優惠，原價210元，優惠價130元，數量有限售完為止。