散戶瘋搶AI股！儘管AI指標股緯創遭列為處置股，今（14日）起至27日進行分盤交易，採每五分鐘人工撮合，但不減投資人追價熱情，被關禁閉第一天，股價僅9點25分撮合翻黑，隨後一路向上攀高，終場大漲10元（或7.5%），收報142元。

緯創「被關10天」，一大票PTT網友早就料中結局「愈關愈大尾」，就像當年航海王狂飆情節，有人認為，「5分鐘真的沒什麼， 20分鐘的比較可怕」、「越關越大緯，緯創的緯」、「以前 金麗科20分 一個月耶 還是噴到6百多」、「期貨還是能沖阿 被關有差嗎」、「越關越大緯 下次見面就是200了」、「永寧哥跟文心哥都吃了4000多張」、「緯哥要進去練功了 籌碼會穩定一點」、「換英業達 飛更遠」。

不少網友舉當年航運大哥長榮為例，「5分還好，當年長榮是死在20分盤」、「長榮進20分盤前一天收盤期貨爆跌 難忘的一天」、「想到之前長榮被關 另外兩家都在等他開獎才敢漲跌」、「只記得當年長榮200被關廁所就一路崩」、「長榮5分盤時飆最兇 20分就沉船沉到底」。

工商時報報導，台新投顧副總黃文清表示，AI概念股從今年5月明顯大漲，散戶資金追逐下，融資餘額到達2,036億元，散戶近期來籌碼大增，融資餘額增加的個股再次聚焦AI伺服器，神達、英業達、光寶科、緯創，多空換手積極且偏多，融券餘額增加的個股也以AI伺服器當道，尤其緯創的券增張數急速攀高，近期股價上演軋空走勢，預料波動劇烈，相關個股先軋空再殺。