台中市南區1棟商辦大樓昨天深夜驚傳女子墜樓身亡，31歲張姓女子向大樓警衛佯稱要上36樓的網紅咖啡廳消費，放行後卻跑到43樓頂樓，不久即墜樓身亡，現場留有酒瓶，警方今天表示，初步研判無外力介入，將報請檢方進一步相驗釐清死因。

台中市第三警分局13日深夜11時許接獲通報，忠明南路1棟商辦大樓發生墜樓事件，警方到場處理，死者是31歲的張姓女子，初步調查，張女由43樓墜落，當場死亡。

據了解， 張女深夜向大樓警衛表明要到36樓的網紅咖啡廳消費，警衛放行後，她獨自搭電梯上樓，但並未進咖啡廳，而是前往43樓頂樓，未久，即發生墜樓事件。

警方在頂樓發現留有1瓶酒，經查發現張女疑有情緒不穩定狀況，現場並無外力介入跡象，警方將報請檢方進一步相驗，釐清案情。

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