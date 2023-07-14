藝人黃健瑋遭女演員Mia指控「趁機性交」，又爆出2010年捲入婚外情風波，隨後又被Mia質疑劈腿，怒斥到底有多少「交往對象」，對此，蔡亘晏發文力挺老公黃健瑋，讓Mia直接反擊蔡亘晏：「都是女人，何必」。

Mia昨（13日）發文指出蔡亘晏2010年時的男友是黃健瑋，但黃健瑋又被爆當時與W交往，不免質疑到底有多少「交往對象」，究竟是重疊還是無縫接軌?對此，蔡亘晏指出兩人是2011年3月認識、5月20號交往，身邊工作夥伴都能作證，接著向Mia喊話：「在發文指控前好好的事實求證，不要再造成無謂的資源浪費」，黃健瑋也透過經紀人表示Mia女士捏造不實資訊，未來不再回應相關問題。

蔡亘晏交代和黃健瑋交往時間軸。（圖／bao.flower IG）

對此，Mia再度發聲反擊：「隨便你編時間，你們怎麼串都沒關係。反正老公性侵其他女生，對你而言『只當作梗圖在看』，不是嗎？」，強調經歷這場風波後感到疲累，隨後又再次向蔡亘晏喊話：「自始至終，傷害我的不是你，而是你的先生，我不打算承受你的攻擊，也不想和你戰。都是女人，何必」，簡短幾句話道盡心中無奈。

Mia發文反擊蔡亘晏。（圖／Mia臉書）

黃健瑋日前被L先生指控下藥性侵他的妻子，還因此懷有身孕，讓他下跪求饒並簽下300萬和解書，不過後來卻反悔不付錢，對此，他指出和解書是在恐懼無助情況下所寫，當時也有提款七萬多元給對方，更指稱L先生還潛入父母家脅迫，對於自己無法保護所愛的人，是段非常痛苦的經歷，有過錯會去彌補，但沒有做過的違法行為或不實陳述，自己無法道歉。

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