陳思瑋（左起）、巴大雄、蔡佳麟合唱〈浪子回頭〉。（中視提供）

白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰Show》明（15日）晚間8點播出「紅透半邊天超狂金曲」，邀來巴大雄、傅振輝、蔡佳麟、李子森、杜忻恬、陳思瑋、明亮、蔡亞露、談詩玲、尤娜、陳言寧、孟慶而等藝人熱舞飆唱。陽帆更頂著韓味十足的「栗子頭」亮相，令白冰冰猛誇好可愛，直說：「像朴敘俊。」

孟慶而首登《我愛冰冰Show》。（中視提供）

孟慶而曾在洪榮宏演唱會擔任嘉賓，這次上《我愛冰冰Show》身穿低胸洋裝大秀好身材，一開口更揚言挑戰白冰冰唱過的〈First Love〉，陽帆笑說：「歌唱應該是不會贏，身材一定贏。」連白冰冰都讚孟慶而「皮膚好、ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的」，更調侃自己相較之下是老奶奶：「我終於知道洪榮宏為什麼邀請妳當演唱會來賓。」在場的陳孟賢更觀察到一件事：「冰姐妳就知道，李子森今天為什麼站在這！」原來李子森就站在孟慶而旁邊。

巴大雄一身復古造型，演唱新歌〈最粗的戀人〉。（中視提供）

原住民歌手巴大雄之前在節目演唱〈可不可以放進去一下下就好〉引發討論，白冰冰對他相當欣賞，因為外型粗曠、不修邊幅的中年大叔，卻是渾然天成的喜感歌手，還能駕馭各類歌曲，所以白冰冰特別再邀巴大雄當來賓，二登節目的他演唱自創曲〈最粗的戀人〉外，也與蔡佳麟、陳思瑋一同飆唱〈浪子回頭〉，連陽帆都大讚巴大赨的中低音很棒。