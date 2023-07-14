實現吃肉自由！台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge自7月17日至10月13日止，於平日晚間推出「牛排對決‧肋眼菲力豪吃之夜」，每人1,399元+10％，享四件式牛排套餐，含酥炸薯條、燻肉凱薩沙拉、洋蔥湯，以及雙主餐爐烤肋眼與菲力牛排，其中爐烤肋眼、菲力牛排與酥炸薯條可無限續點，活動期間加碼周周抽萬元住宿券，凡點用此套餐即可參與「牛排對決」預測活動，成功預測當周肋眼或菲力銷量冠軍，即有機會獲得台北萬豪經典客房住宿券！再享加購指定酒款買一送一、第二杯半價優惠。

超人氣牛排吃到飽活動，可一次享用「爐烤肋眼」、「菲力牛排」雙主餐，「爐烤肋眼」主廚特別選用油花較豐厚、肉質軟嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香、蒜佐味後爐烤而成。「菲力牛排」主廚先以50度低溫烘烤，再入鍋澆淋奶油香煎，最後高溫爐烤而成，鎖住肉汁精華。食用時可隨個人喜好，沾上以牛大骨、牛碎肉、紅酒、時蔬熬煮的香濃紅酒醬，搭配爐烤季節時蔬，十足過癮。

除了牛排吃到飽之外，酥脆薯條也是無限次供應，搭配濃郁起司與肉醬超過癮。套餐內含焦糖燻肉凱薩沙拉、焗烤起司洋蔥湯等經典美式配菜為一次性供應。再享百威啤酒買一送一、指定紅酒第二杯半價等加購優惠。全套美食吃起來相當飽足。

此外，本次更破天荒加碼推出「牛排對決」預測抽獎活動，周周抽出萬元住宿券！凡點選「牛排對決‧肋眼菲力豪吃之夜」套餐乙份，現場完成指定任務即可參加預測抽獎，成功預測當周銷量冠軍為爐烤肋眼或菲力牛排，即可獲得抽台北萬豪經典客房住宿券抽獎資格，抽獎資格於消費當周累計，每週重新計算抽獎資格。活動期間共有13次抽獎機會，總價值更高達25萬元。

「牛排對決‧肋眼菲力豪吃之夜」牛排吃到飽活動，每日接待組數有限，需提前訂位。除了主菜爐烤肋眼或菲力牛排及酥脆薯條可無限量供應與續點，其餘套餐品項僅供應乙次。活動期間自2023年7月17日至10月13日之每周一至周五，下午五時至晚間八時三十分限時供應，補班日9月23日亦適用。同桌賓客需點選相同方案，主菜牛排續點僅提供單一肉品免費續加。特殊優惠活動，不適用於累積萬豪旅享家點數，亦不得與其他優惠或折扣併用。

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