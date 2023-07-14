中醫大新竹附設醫院配合新竹縣政府2023年度辦理長者健康檢查計畫，院長陳自諒表示，長者免費健康檢查擴大辦理，從原本年滿65歲原住民長者，擴大服務為年滿55歲（1968年9月30日前出生者）原住民長者。凡設籍新竹縣滿55歲的原住者及年滿65歲（1958年9月30日前出生者）長者，自下17日起可在中醫大新竹附醫官網或是電話預約老人免費健檢。

家醫科主任胡松林表示，每年中醫大新竹附醫全心投入服務縣內長者進行健檢，除國健署符合資格定期成（老）人健檢外，今年額外健檢項目包括胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）及腰圍量測，檢測完成後，後續會寄送健檢報告，有異常項目之長者，將協助預約掛號回診追蹤診療，請新竹縣長者8月1日至9月15日保握機會難得的免費健康檢查。

胡松林指出，可預約期間自7月17日起至9月14日止，檢查期間為8月1日起至9月15日止，周一至周五早上8：30～10：30，每日開放25位長者檢查名額，預約額滿為止。檢查當日，請務必要記得攜帶身份證、健保卡、原住民長輩請另外攜帶戶口名簿或戶籍謄本，並且空腹6－8小時，至轉診癌篩櫃檯報到，鼓勵民眾將好康資訊分享給家中長輩，讓長輩健康多一份保障，享受樂齡快樂生活。

另外提醒，每位長者每年參加長者健康檢查補助以1次為限，已做過國健署成（老）人健康檢查者仍可做長者健康檢查，但若重複、超次，須由受檢者自行負擔費用。中醫大新竹附醫長者健檢預約網址：http://www.cmu-hch.cmu.edu.tw/Service/OnlineAppointment；預約諮詢專線：03-5580558轉1036、1802。