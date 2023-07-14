被要求對餵藥案道歉 鄭文燦籲新北市府：撤照又復照才要解釋 13:572023/07/14 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察2小學進度，對於新北市府要求鄭文燦對餵藥案道歉，鄭文燦說，新北市府前面撤照，後面復照，這才是要解釋的。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察2小學進度，對於新北市府要求鄭文燦對餵藥案道歉，鄭文燦說，社會訴求都是保護孩子健康，而新北市府前面撤照，後面復照，這才是要解釋的。 鄭文燦表示，開罰、撤照是新北市政府，現在因為不起訴，新北市府願意讓其復照。鄭文燦說，社會各界要求都一樣，就是保護孩子健康、把問題攤在陽光下、重建家長對幼兒園信賴。鄭文燦強調，新北市府前面撤照，後面復照，才是要解釋的。 #新北市 #餵藥 #鄭文燦 #行政院 #幼兒園 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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