行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察2小學進度，對於新北市府要求鄭文燦對餵藥案道歉，鄭文燦說，社會訴求都是保護孩子健康，而新北市府前面撤照，後面復照，這才是要解釋的。

鄭文燦表示，開罰、撤照是新北市政府，現在因為不起訴，新北市府願意讓其復照。鄭文燦說，社會各界要求都一樣，就是保護孩子健康、把問題攤在陽光下、重建家長對幼兒園信賴。鄭文燦強調，新北市府前面撤照，後面復照，才是要解釋的。