北市商業處舉辦的2023天母啤酒節活動，主活動預計將在22日及23日於天母運動公園登場。原本預計在22日登場表演的藝人陳昇與新寶島康樂隊，疑似因為陳昇涉犯性騷擾案緣故，因此表演活動遭取消。台北市長蔣萬安14日受訪時則表示，北市府對於性騷擾事件絕對零容忍，會請產發局做妥善處理。

64歲歌手陳昇最近捲入性騷擾疑雲，被女設計師指控言語性騷擾，引發社會各界議論。而陳昇原本是2023天母啤酒節22日活動中的表演嘉賓，外界也好奇登台是否會受到影響。蔣萬安14日上午接受媒體訪問時，僅簡短表示市府對於性騷擾事件絕對是零容忍，會請負責啤酒節活動的產業局妥善處理，並且給大家一個說明。

而在稍晚產業局也透過新聞稿回應，表示將調整22日的活動表演，藝人陳昇與新寶島康樂隊暫停於天母啤酒節的演出合作。

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