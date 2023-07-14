高雄一家以越南正妹聞名的美容坊日前遭警方突襲，發現內有多名女服務生與男客從事全套性交易。其中，邱姓男客剛與一名叫「汽水」的女服務生剛享受完歡愉，返回店內還想再來一次時，被警方逮個正著。店內黃姓男負責人和許姓男服務生被送辦，高雄地院依妨害風化罪各判兩人各3月、可易科罰金，並沒收扣案物品。

據了解，該美容坊掛名負責人的是一名林姓男子，實際負責人則是黃男，該美容坊擁有自己架設的網站，每位小姐都有身材、容貌的海報，讓尋芳客挑選。透過Line帳號聯繫，指定女服務生並約定時間後，再通知前往消費。為了避免警方查緝，業者還強調「電話、line當中請勿聊色情」。

該美容坊旗下的女服務生多為越南妹，收費方式為1節40分鐘2600元、3100元或3600元不等。警方去年12月底獲報前往查緝時，當場在包廂裡查到一名越籍女服務生及男客，另一名邱姓男客自稱剛跟花名「汽水」的女服務生辦完事，才完成一次交易，正打算回到店裡進行第二次交易，就被逮獲。

許男強調，自己只是去聊天不是去上班，好友黃男在忙才幫忙代班一下。但黃男卻供稱，許男2022年3月就開始上班，負責清理房間還有帶客，月領薪水3萬元。

尋芳的龐姓男客也證稱，他去消費3次，曾付錢許男，就連店內女服務生也證稱，黃男、許男2人輪流接洽客人，帶客人去包廂及收錢。

高雄地院法官審酌相關證詞證物，不採信黃男及許男說詞，依圖利容留性交罪各判2人3月、得易科罰金，可上訴。