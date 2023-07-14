全台警政高層將有重大異動！根據了解，刑事局長李西河將升任警政署副署長。遺缺將由因為2020年7月台南連續發生重大槍擊案，遭當時院長蘇貞昌應逼下台的前台南市警局長、現任警政委員周幼偉接任，目前警政署已在進行人事作業。

新任刑事局長周幼偉、中央警察大學正科48期畢業、中國文化大學中國大陸問題研究所碩士，歷任澎湖縣政府警察局局長、內政部警政署公共關係室主任、內政部警政署保安警察第三總隊總隊長、台南市警察局長、警政委員等職

李西河升任警政署副署長。(中時資料庫)

2020年7月，台南市因一件舞廳鬥毆，引發當年6月30日與7月9日在南區、北區各1件關聯性槍擊案，兩方人馬互轟10多槍，行政院長蘇貞昌13日重話要求縣市警察局長對舞廳鬥毆負責，硬將周幼偉撤換。周幼偉為此調任警政委員冷凍，至今已經整整3年，如今終於解凍，也還他一個公道。

新任副署長李西河，中央警察大學47期畢業，歷任刑事警察局科長、偵查第九隊隊長、台南市政府警察局刑事警察大隊長、永康分局長、保安警察第四總隊副總隊長、花蓮縣警察局 局長、國道公路警察局、刑事警察局及台北市政府警察局副局長、刑事局長等職務。