彰化縣文化局長張雀芬（左）向彰化縣長王惠美（右）呈獻繆思設計獎銀獎獎座與獎牌。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣文化局去年辦理的「彰開藝境－2022彰化走讀藝術節」近日傳來捷報，當時在鹿港鎮展出的10件裝置藝術完美融入古蹟建築場域，獲得國外評審青睞，勇奪2023美國「繆思設計獎（Muse Design Awards）」銀獎，讓彰化藝術之美被世界看見！

去年為慶祝彰化建縣即將屆滿300周年，文化局舉辦「彰開藝境－2022彰化走讀藝術節」，分別在鹿港鎮文武廟、龍山寺、和興青創基地、十宜樓、鶴棲別墅、公會堂、桂花巷藝術村及舊鹿港溪水岸等地，設置10件裝置藝術作品，成為熱門拍照打卡景點。

10位國內外藝術家以當代藝術手法，深入鹿港歷史古蹟建築場域，讓藝術介入場域與城市巷弄巧妙結合，例如，其中藝術家成若涵設置於鹿港龍山寺的作品「鹿港，好！」中的聖杯造型的裝置藝術毫不違和地融入龍山寺，成為許多遊客到訪鹿港必拍的經典畫面。

文化局表示，去年這10件裝置藝術吸引許多民眾按圖索驥到鹿港找尋，活動期間吸引超過14萬人次跟著藝術暢遊鹿港，活絡後疫情時代觀光經濟，展出結束後，也移置適合地點擺設，例如，高人氣的「鹿港，好！」擺放於彰化孔廟。

更讓人驚喜的是，「2022彰化走讀藝術節」代表彰化參加美國繆思設計獎，10件裝置藝術完美融入鹿港古蹟的巧思讓評審印象深刻，近日傳回榮獲銀獎的好消息，彰化縣長王惠美感謝同仁與執行單位的用心與努力，讓世界看見彰化之美。

文化局長張雀芬指出，創立於2015年的繆思獎（Muse Awards），由美國國際獎項協會International Awards Associates（IAA）發起，其中繆思設計獎（Muse Design Awards）為國際間最具指標、影響力的獎項之一。

乘勝追擊下，文化局今年推出「啟城．彰邑三百－2023彰化走讀藝術節」，分別於彰化火車站、彰化縣立美術館、彰化中興莊、彰化孔子廟、彰化藝術館、八卦山大佛前廣場、銀橋、天空步道設置8件裝置藝術作品；此外，也媒合藝術家與彰化店家空間共創，完成具有在地特色的9件微型藝術作品。