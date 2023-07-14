國防部空軍司令部柯姓士官，在營區及禁制區內使用手機與婚外情對象視訊，還拍下營內寢室給對方觀看，柯男後來要跟她分手，她將這些影片上傳網路爆料，軍方調查後將柯男連續記2大過並核定不適服役退伍，柯不服提告請求撤銷，遭台北高等行政法院判決駁回。可上訴。

柯男在2020年調任國防部防空營部及本部連上士補給勤務士，他之前因在2015年3月16日調任國防部參謀本部防空飛彈指揮部任地面無線電維護士期間，2016年間在營內寢室使用未開啟行動裝置管理系統軟體之手機拍攝影片，並以通訊軟體Line傳送予陳女。

後來陳女上傳至社群媒體「爆料公社」，柯遭記過1次懲罰，他又被查出2018年1月16日擔任單位安全士官執勤期間，在禁制區使用已奉核准之智慧型手機，以通訊軟體Line與陳女視訊，遭截圖上傳社群媒體，又遭記大過1次懲罰。

軍方核定柯男2020年度考績績等為丙上，並據在2021年1月13日召開不適服現役人事評審會，決議柯男不適服現役，空軍司令部核定柯男不適服現役退伍，自2021年2月8日零時生效，柯不服提起行政訴訟，請求撤銷處分。

國防部空軍司令部指出，柯男在2018年6月至2019年12月婚姻關係存續期間，與配偶以外之陳女發生不當情感關係，遭陳女於臉書社團揭露，影響軍譽，被以違反不當情感關係核予記過1次，且他又查出曾在禁制區內違反規定用手機與陳女視訊，遭處分大過1次及核定退伍，裁量瑕疵、違反法律保留原則及比例原則。台北高等行政法院認定軍方認定事實及適用法律，均無違誤，判決駁回柯的訴訟。