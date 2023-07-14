陳亭妃致贈感謝狀給空軍第一聯隊聯隊長姜懿修(中)。(曹婷婷攝)

空軍第一聯隊視防疫如作戰，派員協助整理成功里周遭環境。(空軍第一聯隊提供／曹婷婷台南傳真)

台南本土登革熱累計311例，仁德區成功里至昨天累計確診122人，儼然是重災區，但近1個月來疫情從單日最高新增12人，到目前每天個位數確診，疫情有趨緩跡象，除了市府、區公所、里民等動手整頓環境，成功里「厝邊」空軍第一聯隊也是要角，不只守護南台灣空防安全，每天還派員支援防疫，讓鄉親「足感心」。

包括立委陳亭妃、議員吳禹寰、疫情指揮官仁德區長黃素美、空軍第一聯隊聯隊長姜懿修今天上午與成功里長鄭晴而，一起在成功里「保華宮」上香，祈求疫情趕快結束，同時由陳亭妃等人頒贈感謝狀給空軍第一聯隊，感謝軍方願意協助整理周遭環境，尤其是協助無力整理的弱勢族群。

姜懿修說，6月28日接獲里長協請聯隊支援防疫兵力，本於防疫視同作戰，29日起即在不影響戰備訓練任務情況下，派遣兵力支援成功里防疫，他說，後續也將配合台南市府消弭登革熱的積極做為與決心，在戰訓本務之餘，持續支援防疫。

他也提到，近年中共軍機擾台不斷，台南基地擔任守護台臺灣空防安全重任，深夜或清晨都可能會有戰機起飛，天上轟隆聲響是國軍保衛國家、守護人民的聲音，也請鄉親多體諒並給予支國軍支持與鼓勵。

陳亭妃感謝大家對防疫的付出，希望在各界努力下，趕快把登革熱疫情控制下來。黃素美說，感謝軍方動員人力，大家一個月來努力阻斷疫情傳播，相信在能很快看到好的結果。鄭晴而說，由於成功里土地面積寬廣，空屋、空地多，環境整理極為不易，全體里民都非常感謝空軍第一聯隊願意派員協助整理周遭環境，大家齊心協力才能讓疫情趕快遠離。