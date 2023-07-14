民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜支持重啟服貿，引起各產業近期相繼至立院陳情，民眾黨及國民黨不是混淆視聽就是場場缺席，民進黨發言人張志豪今表示，兩黨拒絕回應反重啟服貿的民意陳情，反而只在意網路節目博取聲量的售票，不顧重啟服貿衝擊青年就業，令人遺憾。

相關產業團體近期接續至立院陳情，強力發聲「服貿通過、生活難過」的訴求，張志豪指出，柯侯兩人罔顧國際情勢及國內主流民意，主張「兩岸重啟服貿」後，中國大陸國台辦6月28日更出面呼應， 柯侯兩人意圖把台灣帶向險境，將台灣年輕人帶回10年前的22K慘痛年代，冒進暴衝的主張，引發國內服務業等產業的恐慌與不安。

他說，以美容美髮業為例，業者7月7日陳情指出，2016年有高達38820家，2022年薪資成長幅度達到6.42％，他們擔心目前中國大陸青年失業率已達到創紀錄的20.8％，一旦大量應屆畢業生湧入市場，過去台灣美容美髮業提供很多「畢業即就業」的就業機會，一旦開放服貿，台灣年輕人的就業市場勢必遭受重大影擊。

此外，張志豪表示，7月11日藥界陳情認為一旦重啓服貿，從人民的健康到國家安全都會造成影響衝擊，以人民最切身相關的健康保障來說，未來一旦開放藥界及醫療服務業等產業，滲入中國大陸營利動機，將危及台灣民眾健康權，老人、身心障礙受照顧的權益，及民眾醫療權益將連帶受衝擊，將直接侵蝕台灣民眾健康。

他進一步指出，觀光業等六大產業昨天陳情表示，一旦中資夾帶雄厚資金，搭配中國大陸大型資本擅長的「養、套、殺」商業模式，配合中國大陸政府的政治性補貼，透過不公平的競爭手段，大舉投資台灣，藉由大規模上、中、下游的產業整合後，以觀光旅遊產業鏈來看，當中國觀光旅遊業者進入台灣市場，從導遊、遊覽車、民宿、旅館、餐廳、購物店等一條龍式的壟斷式服務，嚴重衝擊本土業者，甚至將嚴重影響國家安全。

張志豪強調，看到今天營造工程產業也站出來陳情，強力要求柯侯兩人停止主張重啟服貿！消防設備與消防監造等目前台灣廠商仍是受到國家標準（CNS）的要求，但未來一旦被迫開放，將導致台灣與中國大陸標準不齊的專業證照人士，打亂台灣原有的工程品質，甚至未來台灣公共建設、工程所需要的技術與專業標準，無法傳承，取而代之的是豆腐渣工程入台灣，且師父徒弟傳承會消失，青年與中小型業者也將受衝擊。

民進黨堅持台灣的經濟路線要繼續走向國際，不能走回頭路，但國民黨、民眾黨為了向中國大陸示好，不惜犧牲產業、犧牲青年就業機會，這樣的主張會被台灣人民唾棄。