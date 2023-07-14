2020年加入永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店的汪承豐，房仲資歷已超過15年，一開始從信義房屋入行，歷練過3個不同房仲品牌。2022年他擠身「千萬業績經紀人」行列，年收入激增至500萬元，他分享，除了自身的努力、秉持誠實服務，加上永慶房產集團科技工具與聯賣制度的輔助，更是達成高收入的關鍵。

就讀美術相關出身的汪承豐，畢業自復興美工、長榮大學視覺藝術系，大學時期曾在雜誌社打工當美編設計，進而認知到從事美術相關行業的薪水收入，大概3萬多元就到頂了，讓他有了轉換跑道的想法。後來當兵時看到《奮鬥月刊》上房仲的徵才廣告，讓他鼓起勇氣面試，從文青藝術家改行當房仲經紀人。

2008年汪承豐進入信義房屋任職，剛退伍的他年輕又熱血，憑著一股衝勁勇往直前，面對30位民眾街訪、上百通陌生電訪的新人考驗，都難不了他，陸續獲得新人獎、百萬經紀人、年度MVP等獎項。

在信義房屋10年期間，汪承豐的業績都在中永和地區排名前段班，但每月薪資收入僅在10萬元上下、無法突破；此外，當時的他也面臨人生下個階段－結婚、生子，目前的兩房已經不夠住，肩上背負著養小孩、買新房的壓力，他盤算著，以後有了孩子，就要三房的房子，價格大約要1700-1800萬元，我需要更大的事業舞台，才能獲得更高的收入。

汪承豐在信義房屋的第7年，就想離開、轉職到加盟體系，但當時的店長卻一直用「外面加盟店龍蛇混雜」、「去外面會賺不到錢」等說法，勸他打消念頭，他花了4年時間考慮，遲遲沒有行動。

從直營店轉戰加盟店，汪承豐的收入翻漲數倍，眼界也更廣。(圖片來源：永慶房產集團)

轉戰加盟大開眼界 舞台更大、見識更廣

最後他還是離開了直營店、轉換到加盟店，經營商圈也從中永和轉換到士林天母區，天母地區的高總價物件讓他看到了另一種層次的服務，打開眼界的同時，也發現外面的世界不是以往想像的那樣，他分享：「我在加盟店看到的是人員積極度高、產品多元，身邊不只有單月業績破千萬元的經紀人，更有年度業績破億元的高手，真的深刻體會到人外有人、天外有天！」

雖然汪承豐在天母地區發展得很不錯，但因從蘆洲到天母通勤工作的交通時間太長，加上家中1歲的孩子需要陪伴及照顧，讓他開始探詢蘆洲區的加盟房仲品牌。在與多個不同品牌的店東洽談後，他選擇加入作業頻率愈他相近的永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店。

汪承豐認為，這時代拼的是速度，永慶不動產從接案到上架不用1天的時間，以前在信義上架要等3至4天，很容易就被捷足先登。永慶加盟總部提供的科技工具，也讓個性急驚風的汪承豐豎起大拇指。他說信義房屋或其他同業加盟店都有作業系統，但永慶不動產的〈i智慧〉與〈行動智能經紀人APP〉操作介面最簡潔明瞭，一指按下就可輕鬆查詢與調件，且能完整呈現物件地址與接洽人員，省去繁雜的調件申請程序，作業與成交速度變得飛快，第一時間就可以滿足客戶的需求。

永慶加盟四品牌的聯賣制度非常公平，友店之間無私的分享、互相協助，對業績貢獻良多。(圖片來源：永慶房產集團)

聯賣合作效率好、成交速度快

加入永慶不動產前2年，汪承豐年度業績都達600多萬，年收也較過去翻倍漲到300萬元，第3年業績爆增至1,100萬、年收入超過500萬元，會有如此佳績，他認為永慶加盟四品牌的聯賣制度同樣功不可沒！

像是去年與嘉義台慶不動產聯賣的案例中，賣方是汪承豐的老客戶，要出售嘉義老家，在台慶不動產友店同仁的協助下，一通電話就有人立即到場評估、處理代書流程，加快交易速度，最後也順利成交，讓他讚賞地說，永慶跨品牌聯賣制度真的很強，所有加盟店合作無間，還能做到公平、公正、透明，真的很厲害！

永慶房產集團「先誠實再成交」的理念，汪承豐也相當認同。他認為不動產交易必須建立在誠信上，已經知道的所有狀況，不論好的壞的，都該開誠布公告訴客戶，未來的合作就不會只有一次。」他分享，曾勘查過一棟住商混合的大樓物件，四樓以下做為商業使用，當時因外牆為花崗岩非二丁掛磁磚，內部未做防水處理，後來發現壁面有滲漏水情形，誠實告知買賣雙方後，經過多次協調、請專業人士整修，最後還是順利成交。

優秀服務深獲肯定的汪承豐，老客戶為他介紹更多客戶，帶動他的績效穩健成長。邁入不惑之年，他的短期目標希望在這幾年內將貸款還完，給妻兒無慮的生活。工作上，他也持續進修國際房地產的知識，希望有機會能把它加入服務項目中，持續擴展自己的視野。