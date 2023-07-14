陶博館配合「新北城市藝術節」，在陶瓷藝術園區擺放大型藝術作品，有放大版黑色積木作品可以隨意拼裝外，還有運用回收材質組裝的小型太空艙，可入內一探究竟。（蔡雯如攝）

新北市文化局舉辦「新北城市藝術節」，集結國內外藝術家展出13件大型視覺藝術作品，其中陶博館陶瓷藝術園區擺設超吸睛，除了有像是放大版黑色積木作品，可以隨手拼組變化成5組大型呆萌玩偶外，還有運用回收材質組裝的小型太空艙，內部宛如自然休息站，民眾可一探究竟，預估將掀起一波拍照打卡熱潮。

新北市文化局長張䕒育說，新北市城市藝術節視覺創作裝置分別在陶博館、新美館戶外廣場，結合不同的空間特質，轉換空間體驗不同觀展樂趣，讓全民參與藝術共創，也化身親子的遊戲場，這些裝置藝術品限定展出到7月16日。

陶博館指出，陶博館陶瓷藝術園區大草地廣場有兩項藝術大型作品，江忠倫 、林建志共同創作的《黑夢》是由大型環保烤漆裝飾的保麗龍量體，可以隨意堆疊成5組巨型石雕玩偶，民眾可以徒手摸索、分解、推移、組合初心的樣貌，從不同角度觀看都有不同的感受。

另外，李承亮《休站》則是使用回收材料打造，外觀像是私人太空艙，但仔細探索會發現它是藏身樹林中的小山，環抱著小樹，彷彿自然共融的休息站，走進該空間就像進入入光影異想世界，從山頂鏤空孔洞引入的柔和光線，以及自拍照片折射出科幻光景感，令人驚豔。

陶博館表示，陶博館大門入口處水池還有游文富《日光．位移》，該作品採用未經裁切的竹籤為媒材，染成明亮黃色系漸層後排列成形，隨著倒影水面、日光變化，宛如一道道動感金黃波浪。