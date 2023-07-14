GPIF為何大力買進美債，彭博社分析，當時匯率對沖成本飆升至20多年來新高，不過，美債殖利率上升加上美元走強環境下，GPIF可以用來彌補其它的投資損失，例如股市等。

資產規模高達200兆日圓，約1.4兆美元的GPIF，相當於西班牙整個國家的GDP。因在去年一直買進美債，也讓日本其它基金紛紛效尤，GPIF這個超級龐大的基金巨獸，一舉一動也會改變日本投資業者的投資觀點。

三菱日聯國際資產管理（Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management）認為，美國通膨趨緩，可能表示美債殖利率要比它國債市更快下降，但對日本來說還是有一定的吸引力。只要日圓弱美元強，日本投資者就可以從美債中獲利。

專家學者說，匯價上下波動帶來的資金流向重新經過分配後，應該會持續消弭日圓貶值或升值的壓力。可以肯定的是，日圓最近轉向強勢，且可能繼續反彈，就會影響資金是否要流入美債。

日本通膨雖降溫，但還是遠高於當地央行目標值2%，市場已有聲音傳出，日本央行可能會提早調整超寬鬆的貨幣政策。美國此波升息周期似乎已經快要結束，若日本有打算升息，匯價日後走強下，也可證明日圓還是在全球資金避風港的名單內。

不過，在過去12個月內，美元兌日圓匯價大升9.2%，美債價格則下跌4.5%。根據估算，GPIF持有的美國政府公債以及票券，若換算成日圓則增加了8.2%，達到21.6兆日圓。

美國公債中，最大海外持有者的日本投資人，截至4月份一共握有總價高達1.1兆美元的美債。中國大陸以8690億美元位居第2，其次依序為是英國以及比利時。

GPIF的資產配置並不直接代表就是對市場的看法。該基金外包給貝萊德（BlackRock）以及三井住友信託資產管理（Sumitomo Mitsui Trust Asset Management）等，一些資產管理業者，其中86%的外國債券屬於被動型的。同樣地，GPIF所投資的股票也是分為日股與其它海外國家股市。