用鋼產業築底回升跡象顯現，庫存調節已近尾聲，市場信心穩定恢復，剛性補庫需求蓄勢待發。盱衡情勢，國際鋼價比肩上漲，惟中鋼考量鋼市正處復甦初期，為協助客戶爭取接單，提高出口競爭力，以延續鋼市動能，僅適度反應原物料成本上揚及台幣兌美元貶值，本月盤價續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，以平高盤貼近國際主流盤勢，攜手客戶共迎鋼市向上契機。

全球通膨降溫速度減緩，美國就業市場持續熱絡，Fed仍未排除再升息可能。歐美市場消費與投資動能減速，終端需求復甦遲滯，導致亞洲與新興國家出口下滑，全球經濟成長緩慢復甦。大陸內需復甦也不如預期，人民央行降準、降息釋放流動性，提振經濟成效仍待觀察。隨著美國升息步入尾聲，下半年製造業供應鏈庫存調節完畢，景氣可望逐步回溫。

鋼鐵需求自第二季低迷以來已有築底跡象，主要工業國家製造業PMI指數雖仍低於50，但逐月回升。大陸當局鬆綁房市政策，並加速推展基建以及積極推動各項振興經濟方案，加上電動車政策支持下，市占率上升並加大出口動能，皆有助提振用鋼需求；歐美市場雖受俄烏戰爭拖累，惟仍有基本鋼需支撐，歐洲鋼鐵協會預計下半年歐盟鋼鐵需求逐漸恢復；台灣國內汽、機車銷售穩健，在AI及高效能運算需求增加趨勢下，電腦、伺服器等高階鋼材需求逐步升溫，加以政府推動6800億公共建設計畫，需求前景並不看淡。

鋼鐵供給方面，在第二季面臨獲利下修的巨大經營挑戰下，國際鋼廠陸續調節產量因應。大陸主力鋼廠持續擴大檢修、自律減產。河北唐山地區因環保因素，政府要求對燒結廠實施環保減產30~50%，至7月上旬已有55座高爐計畫停產檢修。大陸五月份粗鋼產量降至9107萬噸，年減7.3%，為2019年以來同期低點；鋼材社會庫存自四月高點1467萬噸下降至1153萬噸，減少約21%，為四年來同期低點。歐洲鋼廠供給也狀況頻傳，ArcelorMittal南法廠因碳排與工安問題被迫停工、德國Salzgitter鋼廠受暴雨影響暫停生產，鋼市供給面持續緊縮。

原物料行情方面，國際煤鐵價格觸底反彈，鐵礦砂價格於每公噸105~115美元區間築底，冶金煤價回升至225~235美元。國際原油受OPEC+延長減產計畫及墨西哥鑽油平台事故衝擊，價格震盪走揚。6月中旬以來美國主要鋼廠Nucor、US Steel紛調漲出廠價每公噸55美元，歐洲鋼廠醞釀調漲板材每公噸50歐元(約55美元)，寶鋼、鞍本鋼廠八月份盤價熱、冷軋及鍍鋅產品以平高盤開出，每公噸上漲100元人民幣，可望激勵今年下半年國際鋼價穩步走揚。