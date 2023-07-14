大甲殯儀館裝設屋頂型太陽能板。（民政局提供／張亦惠台中傳真）

響應節能減碳，台中市政府民政局積極推動綠色殯葬革新作為、建構宗教場所低碳環境，並在公有建物設置屋頂型太陽光電等低碳節能措施，自2019年至今年6月，共減少近3906公噸碳排放，相當於10座大安森林公園一年的碳吸附量。

民政局長吳世瑋指出，台中市自2019年邀集苗栗縣、新竹縣、南投縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市等縣市推動「低碳宗教場所認證標章」，今年起更增加新竹市，中台灣8縣市聯手出擊，鼓勵拜拜一炷香、紙錢減量集中燒或以功（米）代金、使用環保禮炮車或電子鞭炮、減爐敬神明等措施。

根據民政局統計，截至今年6月，台中市共有71間宗教場所獲得低碳宗教場所認證，並有168間宮廟購置環保禮炮車，透過公私合力改善空氣品質，近4年半已減少近718公噸碳排放，約1.8座大安森林公園碳吸附量。

吳世瑋說，市府以尊重逝者、隆重有尊嚴辦理殯葬業務為前提，以新思維辦理殯葬業務，過去傳統輓額（聯）掛滿告別式會場，告別式後隨之焚化，造成資源浪費與環境汙染，市長盧秀燕上任以來，全市公立殯儀館可播放電子輓額的禮廳及靈堂，從17處擴增為53處；清明期間為維持各墓區交通順暢及人車安全，提供掃墓專車接駁服務，同時減少碳排放。2項服務措施4年半來已減少近430公頓碳排量，相當1.1座大安森林公園碳吸附量。

吳世瑋指出，配合台中市太陽光電2030年1百萬瓩（GW）目標，民政局2020年起，將太陽光電設置範圍從所屬機關（包含生管處及各戶所）公有建物屋頂，擴及區公所廳舍、里活動中心及殯儀設施等場域，截至今年6月，累計總減碳量超過2758公噸，約7.1座大安森林公園碳吸附量。

民政局表示，面對溫室氣體排放造成的全球暖化，台中身為全台第二大城市，市府將持續努力推動節能減碳，由公部門率先執行，並帶動私部門廣泛參與，減少碳排放汙染、增加太陽能電力能源使用，促進環境的永續發展，打造台中「無碳無憂」生活模式。