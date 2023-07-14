國民黨總統參選人侯友宜近日民調低迷，使藍營傳出「換侯」聲浪。對此，國民黨立委林為洲直言，若民調輸就要換人，國民黨南部立委提名人就慘了，恐怕要一直換到選舉結束為止。他強調，原本民調輸而逆轉勝的例子並不少。

林為洲今（14）日在臉書舉出已完成提名再換人的例子，最近一例是原本要代表民進黨參選立法委員的基隆市議員張秉鈞，因涉及詐領助理費，嫌疑重大被羈押並自動退選；另一例則為前新竹市長林智堅因論文抄襲而退選桃園市長，改由鄭運鵬上陣。

「侯友宜犯了哪一條？」林為洲不解的表示，唯一可以說的大概是現在民調低，且再不團結振作可能會輸，所以換人試看看。林為洲還提及2016年的「換柱」事件，當年改由朱立倫上陣，最終仍輸掉總統大選。

林為洲強調，若民調輸就要換人，國民黨的南部立委提名人就要慘了，恐要一直換一直換，換到選舉結束為止。林為洲重申，提名後再換人的例子少之又少，除非當事人出了不可逆轉的大包，且原本民調輸而逆轉勝的例子不少，並質疑在5月中以前，侯的民調高於民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲，當時有人說要換賴、換柯嗎？