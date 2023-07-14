美國聯邦貿易委員會（FTC）指稱人工智慧開發商OpenAI涉嫌將民眾個人聲譽和資料暴露於危險中，違反了消費者保護法，因此展開調查。這是OpenAI目前遇到最強力的監管措施。

路透社報導，美國聯邦貿易委員會本週發布一份20頁文件，要求開發生成式人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT的OpenAI提供如何解決AI模型相關風險的紀錄。

委員會正在調查OpenAI是否有造成消費者「聲譽受損」的不公平行為。

此番調查再次象徵美國聯邦貿易委員會主席麗娜汗（Lina Khan）大力管控科技公司的決心。

聯邦貿易委員會先前申請暫時阻止微軟（Microsoft）收購遊戲大廠「動視暴雪」（Activision Blizzard），數天前遭法院駁回，將再提上訴。

美國聯邦貿易委員會對OpenAI提出的其中一個問題，是關於這家公司為解決產品「生成有關個人虛假、誤導、誹謗性陳述」的可能性所採取的措施。

這宗調查最早是由華盛頓郵報（Washington Post）率先披露。美國聯邦貿易委員會不願置評；OpenAI也未回應。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天在一連串推文中表示，最新版技術GPT-4是基於多年安全研究建構而成，這套系統是要瞭解整個世界，而非針對個人。

他說：「我們當然會與美國聯邦貿易委員會合作。」

OpenAI去年11月推出ChatGPT，成功吸引消費者目光，也促使大型科技公司競相展現各家AI產品如何改變社會和企業的運作方式。

這場AI競賽讓大眾對這項技術的潛在風險和監管審查感到擔憂。

路透社今年5月曾報導，全球監管機關的目標，是讓目前涵蓋版權、資料隱私等種種領域的規範，也能適用於兩個關鍵領域，即用於訓練AI模型的資料及其所生成的內容。