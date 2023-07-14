源少年迎接出道一周年宣布將於台中開唱。（寬宏藝術提供）

男團「AcQUA源少年」即將於8月26日成團一周年，在此之前搶先送上將於台中舉辦演唱會的好消息，為感謝廣大熱情的歌迷們一路支持力挺，台北2場音樂會完售滿場後，驚喜宣布『源』2023 LIVE音樂會即將在9月2日舉辦台中場，成員黃莑茗對歌迷們喊話：「今年跨年就有來台中表演，這次是來台中辦專場，希望上次台北場有到的朋友也可以再來一次。」

林毓家興奮地表示：「很開心第一次在台中開演唱會，一定要來看我們喔！我們一定不會讓你們失望。」盧佾暘則是提到：「這是我們第一次在台中舉辦的音樂會，希望到場的各位能夠留下一個美好又精彩的回憶。」李秉諭感性地表示：「很感謝主辦與公司舉辦這場演唱會，上次沒有買到票的朋友們也歡迎一起加入，也很期待見到歌迷朋友們。」須弘道也說：「能夠表演給粉絲們我們這一年來推出的作品是我的榮幸，請大家繼續給予滿滿的能量跟歡呼聲！我們也會把最好的表演帶給歌迷朋友們，Be ready！」

8月26日是源少年宣布成團出道的一周年紀念日，9月2日台中演唱會正是送給成員與歌迷們的禮物，回歸到表演的初心，黃莑茗說：「一年內站過許多大大小小的舞台，完成了很多當時覺得很困難又充滿挑戰的事情，有你們陪我們一起走過，覺得很開心也很幸運，不管未來如何這場專場是來謝謝你們的，希望大家看的開心、玩的開心。」

盧佾暘對成員們告白：「在這一年的時間經歷了非常多的事情以及許多新奇多樣的工作內容，也讓我還有團員們一起學習了很多。希望這次的專場可以讓你們看到在這一年裡我們進步的成果。」李秉諭提到：「初心沒變，莫忘初衷很重要，這一年來經歷了好多事，同時也完成了好多的成就，成員間變得更加了解彼此、向心力一致，但最重要的還是要感謝支持我們的粉絲。希望你們也能看的開心，我們也一定會更努力帶給大家更多更棒的作品。」

林毓家認為自己成長蠻多，「像是一些時間控制、心態上的成長，會想要把每件事都做好。很開心這次有機會跟大家見面，而且是在那麼特別的日子。真的非常感謝大家一直支持我們，沒有你們真的沒有我」。須弘道提到這次的演唱會離出道日很近，「彷彿回到我第一次跳出道單曲〈水星座AcQUARIUS〉，一想到我全身都興奮起來。這一年我們錄了多首MV、參加了好多個活動跟拍攝，這一切都是一點一點慢慢累積起來，謝謝所有的粉絲以及我的團員們還有公司。」演唱會門票19日開賣，購票洽寬宏。