高中免試入學新生14日報到，台中市立清水高中共錄取400多名新生，其中，清海國中畢業的陳昶叡以國中會考5A10＋優異成績，進入自己的第一志願清水高中就讀；他表示，高中選擇與離家近的學校就讀，期盼將節省下來的時間用以準備課業，提高讀書效率。

陳昶叡國中就讀清海國中，他對於讀書有自己的一套規畫，成功在此次國中會考奪得5A10＋的亮眼成績。他說，最重要的是理解觀念與持之以恆地練習題目，因此，課前會先閱讀課本、參考書籍，預習觀念；上課時認真聽講，勇於發問；課後則觀看教學影片複習，強化印象。

此外，他會自己規畫讀書行程表，按部就班地完成每日任務，像是每天都寫各科題本，錯誤題目確實訂正等，並針對自己較弱的學科加強練習。對於不擅長的國文，他靠著每天練習至少20題文言文閱讀，成功將弱項變成強項，在會考中取得滿分。

陳昶叡說，選擇離家近的社區高中就學，可避免舟車勞頓，節省通勤時間，就有多一點時間準備課業，提高讀書效率，因此會考成績公布後決定就近選擇清水高中就讀；家長則表示，近幾年清水高中在海線地區擁有優質口碑，尊重孩子的志願選擇；清海國中校長黃巧妮則祝福陳昶叡3年後有更亮麗的表現。

清水高中校長蕭建華則表示，8年前清水國中同學紀昊天以5A10＋成績錄取清水高中，經由3年學習，順利以繁星校排1％、學測75滿級分，錄取台灣大學醫學系，顯見社區高中也具備優質教學能量及品質。今年學校免試入學錄取的學生會考平均表現顯著提升，感謝社區國中及家長們對學校長期的支持，未來會幫助他們適性發展，成就更美好的自己。