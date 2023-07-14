吳金添在台鐵服務40年，歷經台鐵發展歷程。（王志偉攝）

花蓮火車站是特等站，旅客人次僅次於台北，在台鐵服務近40年的花蓮運務段長吳金添今退休，見證台鐵花蓮北迴鐵路成長，到台鐵即將改造成公司化，他說，台鐵歷經近年重大事故，痛定思痛投入大批人力與經費改善行車安全，相信台鐵將會持續進化；新任段長許民杰坦言公司化是一個挑戰，組織型態調整是讓台鐵更具效率，會以更好服務品質與行車安全，迎接旅客。

吳金添說，過去北迴鐵路「一票難求」被詬病，但台鐵近年持續改造，尤其東部人相當仰賴鐵路交通，約2014年開放陸客旅遊那幾年，尖峰假期在花蓮車站上下車人次逼近6萬人，現在每天約3萬多人，蘇花改通車後，也改變民眾旅遊模式，有不少人選擇自駕到東部旅遊，因此台鐵北迴線運能有大幅改善，而且台鐵持續購入更新列車，目前一天約有70多班列車，運輸效能明顯提升。

吳金添於1984年鐵路特考進入台鐵服務，從基層票務員到列車長，並派任到鄉鎮3等站擔任站長、業務主任等，見證台鐵北迴鐵路開通到現在近40的歷程，如同台鐵活字典。

今天上午新卸任段長交接典禮上，地方各界到場參與，將會場擠滿滿，吳金添拿起麥克風，憑著好記憶與好人緣，對到場的人一一「唱名」，也讓現場笑聲連連，氣氛溫馨又開懷。

不過，台鐵近年接連發生普悠瑪號、太魯閣號事故後，吳金添面對這段往事仍歷歷在目，他說台鐵如今仍持續關懷當事人旅客，但也促使台鐵痛定思痛，投入相當大金額進行鐵路改善，包括邊坡系統、告警系統，人車與落石異物入侵，及早發出警示，台鐵對安全乘車環境改善仍是值得肯定。

新任段長許民杰坦言公司化是一個挑戰，組織型態調整是讓台鐵更具效率，明年台鐵轉型，組織改變為成立北中南東四個分區營業處，花蓮運務段轄區包括宜蘭以下（石城）到台東約3百多公里，責任重大，會以更好服務品質與行車安全，迎接每一位旅客。