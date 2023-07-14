F-22「猛禽」（Raptor）隱形戰機

美國空軍在確認，F-22「猛禽」（Raptor）戰機會發生7次導致近2300萬美元（約7億台幣）的「A級」（Class A）事故，是因為渦輪葉片疲乏後，已和發動機製造商普惠（Pratt & Whitney）攜手，針對全隊戰機的F119雙引擎完成價值2100萬美元（約6.4億台幣）的改裝翻新。

據《突發防務》（Breaking Defense）網13日報導，美國空軍壽命週期管理中心（AFLCMC）發言人布萊肯斯（Brian Brackens）說，這是由於第二級低壓渦輪葉片中的低周疲勞缺陷所致。

而普惠F119發動機專案愛爾蘭（Julie Ireland）在聲明中說，普惠和美國空軍一確認問題的癥結，就同心協力加以修正。儘管聲明說，雙方同心協力，密切合作，但卻對改裝何時完成口徑不同。普惠發言人說，改裝是提前在2022年12月完成，但布萊肯斯卻說，是在2023年5月完工。

美國空軍作戰司令部（Air Combat Command）說，相關修正全面進行，包括那些國會議員可能阻止退役的第20批次F-22戰機在內。而據美國空軍安全中心（Air Force Safety Center）的紀錄數據顯示，第一起因渦輪葉片導致的A級事故發生在2012年，而最後一次是在2020年。

普惠（Pratt & Whitney）F119-100發動機

不過，布萊肯斯強調，相關問題並未影響例行任務，也沒有因A級事故導致飛行員受傷。F-22向來以發動機性能優越著稱，不必動用後燃器就能進行超音速巡航。根據美國空軍的資料顯示，目前約有183架F-22，而它們將會由「下世代空優」（NGAD）6代隱形戰機所取代。