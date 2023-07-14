滑輪溜冰好手楊合貞（右）與教練吳炯助。（毛琬婷攝）

台灣滑輪溜冰好手楊合貞在2021年世錦賽中被對手撞傷摔倒造成手腕骨折，動刀後手傷已轉好，但卻在練習過程中發現脊椎神經也受損，造成左半邊身體沒感覺，後來經過治療狀況轉好，預計今年10月亞錦賽比完後就要高掛溜冰鞋的她，也要在最後一次亞運力拚金牌，完成「金牌大滿貫」目標。

楊合貞在2017年台北世大運1人勇奪5面金牌，開起「五金行」，上屆雅加達亞運在女子20公里公路賽奪銅，這次再戰杭州，力拚生涯首面亞運金牌，也能完成她「金牌大滿貫」目標。

「希望可以突破上屆，就差這1面亞運金牌了，我決定亞運完，10月全運會、亞錦賽後就要退休，真的都不比了。」楊合貞透露，自己在上屆亞運時就有動過退役念頭，但因為沒奪下金牌，心中總感覺有遺憾，因此決定再拚一次。

不過楊合貞上次摔傷後，原本以為只有手骨折的狀況，卻有更重大的傷情，教練吳炯助說：「那時候訓練時沒發現到身體警訊，拉強度的第2週發現怪怪的，才發現身體左半邊沒感覺，檢查後才發現腰椎神經受損。」

後來楊合貞在國訓中心幫助下就醫檢查並展開復健，身體狀況逐漸轉好，上周練習檢測時的數據都有進步，「上禮拜在這裡跑3圈共600公尺跑出48秒，是她在這裡測到最好成績，她自己也滿高興的。」

楊合貞也說，很多人都在幫忙她找出原因及問題，希望能夠趕快康復，「現在還是有一些症狀，沒辦法像受傷前溜的隨心所欲。」目前她邊訓練邊治療，希望能從中找到平衡點，盼能在亞運達到奪金目標，讓選手生涯不留遺憾。

亞錦賽比完後，楊合貞可能會恢復台師大博士班學籍，也可能到國訓中心上教練課程，「到時候再思考看看，也或是會回母隊幫忙指導學弟妹。」