2023年全球最宜居的國家出爐，台灣落在第五名，只輸給墨西哥、西班牙、巴拿馬和馬來西亞。報告中提到，台灣的「醫療保健」排全世界第一，且在台灣91％的外籍人士對於生活的經濟負擔這一項感到滿意，且大眾運輸系統的便利性與價格也深受肯定，令人意外的是，能安全的在台灣道路上步行或騎腳踏車這項調查中，有93％的人表示很滿意，算是另類洗刷了台灣行人地獄的惡名。

根據海外生活定居及就業網站「InterNations」的最新報告，2023年全球最宜居的國家前10名分別是墨西哥、西班牙、巴拿馬、馬來西亞、台灣、泰國、哥斯達黎加、菲律賓、巴林、葡萄牙。

2023年全球最宜居國家排行出爐。（圖／翻攝自InterNations）

而大陸排在第26名，美國排第30名，英國則是排在第43名。而倒數前3名為科威特、挪威以及土耳其。

報告中提到，台灣在歷年評比的成績都很亮眼，幾乎都在前10名，今年排行第五。其中台灣的「醫療保健」更是被評為全球第一，另有高達91％的外籍人士對在台灣生活的經濟負擔感到滿意，不少外籍人士也很肯定台灣價格實惠又方便的大眾運輸工具。

出人意料的是，在能安全的在台灣道路上步行或騎腳踏車的調查中，竟然有93％的外籍人士表示很滿意，比例算是相當高，也算是洗刷了台灣「行人地獄」的罵名。