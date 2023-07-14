「2023台北國際夏季旅展」今至17日在世貿一館舉辦，新北市觀旅局「Fun漫新北館」攤位，偕同旅宿業、體驗遊程、觀光工廠、伴手禮及在地商圈等19家業者，「Fun漫新北館」，推出入住新北旅館最低2折起、觀光工廠4.9折起優惠。旅展現場攤位也推出多項DIY活動供民眾參與體驗。

觀旅局長楊宗珉表示，暑假登場的台北夏季旅展格外受到旅遊族關注，為推薦民眾放慢腳步漫遊探索新北市豐富山海美景，觀旅局偕同業者主動出擊參展推出多項優惠，包括榮獲新北市優良旅館金獎的傑仕堡有氧酒店住宿下殺2折起，推出「睡飽飽不含早」專案最低每晚2199元起。

大板根森林溫泉酒店太子雙人客房下殺6折只需4899元。深澳鐵道自行車超值組合雙人套票特價500元，平溪天燈園除推出4大遊程優惠送贈品外，預定3條遊程再打95折優惠供民眾挑選組合。此外，龍洞灣海洋公園於現場推廣浮潛安全資訊，讓民眾瞭解海象、海洋生物及防護措施，還有建立一顆珍惜海洋的心。

而多家觀光工廠業者也推出超低優惠搶客，包括印地安皮革創意工場4.9折起，維格餅家鳳梨酥夢工廠滿1500元送限定一口酥及可愛動物提袋、聖瑪莉丹麥麵包莊園一口酥2入組套裝含蛋糕DIY體驗課程下殺6.2折只要500元、王鼎時間科藝體驗館課程優惠價305元、購買石碇許家綠茶手工麵線第2件8折、春金伴手禮干貝醬特價300元、結合傳統與創新的溜溜貝果禮盒特價450元、特莉莎胚芽米蛋捲及手工餅乾滿500元享有95折、阮的肉乾「餓魔肉干系列」消費滿500元享脆片肉紙半價加購。