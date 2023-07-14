國民黨北市第五選區（北中正、萬華）立委提名人選至今未決，北市黨部主委黃呂錦茹原屬意高雄市前市長韓國瑜的女兒韓冰參戰，甚至連黨主席朱立倫都曾當面力勸韓國瑜應讓韓冰參選。不過經過黃呂錦茹「五顧茅廬」後，仍無法說服韓冰參選，也確定2024北市中正萬華區立委選舉，韓冰確定不會參戰。

黃呂錦茹表示，13日透過通訊軟體line聯絡韓冰，再次表達勸進參選之意。不過韓冰也回應，表示「謝謝主委和大家對她的抬愛，這次選舉真的不考慮參加。」黃呂錦茹說，韓冰回應的訊息中，除了問候外，也解釋現階段因為研究所課業還沒有完成，也已經安排了出國行程，因此真的不會參加這次選舉。

黃呂錦茹也透露，韓冰也相當暖心，表示知道她很辛苦，也承諾未來返國後會再相約見面，並請主委吃飯。至於中正萬華區立委提名人選，黃呂錦茹則表示，是否在23日前決定人選，現在交由黨中央決定。